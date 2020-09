Ufficiale – Coronavirus, annullata Sporting Lisbona-Napoli

E’ stata ufficialmente annullata l’amichevole Sporting Lisbona Napoli a causa di tre casi di coronavirus tra le fila dei portoghesi.

La partita amichevole in programma questa sera allo stadio Jose Alvalade tra Napoli e Sporting Lisbona è stata annullata in via ufficialmente annullata causa coronavirus. In tutto sono tre i calciatori portoghesi che sono risultati positivi ai test, sono tutti asintomatici ed in isolamento.

Il match sarebbe stato l’ultimo test prima di cominciare il campionato, ma non sarà giocato. Alla fine si è deciso di far saltare la partita per evitare qualsiasi problema giocatori e staff di entrambe le squadre coinvolte. La gara tra Sporting Lisbona e Napoli è stata annullata a causa del coronavirus ed i giocatori sono stati nuovamente sottoposti ai test. I risultati saranno trasmessi alla direzione generale della sanità ed al delegato regionale. La squadra di Gennaro Gattuso farà ritorno ora in Italia. Il viaggio a Lisbona è stato inutile dato che il match non è stato giocato. Ora la squadra azzurra riprenderà regolarmente gli allenamenti, in vista della prima sfida di campionato che si giocherà domenica 20 alle ore 12.30 a Parma.