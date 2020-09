Il rinnovo di Hysaj e la cessione di Milik. Il Napoli accontenta Gattuso e tratta la con la Roma la cessione del polacco.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, gli azzurri devono definire le questioni relative a Koulibaly e Milik. Giuntoli intanto accontenta Gattuso. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà è in dirittura d’arrivo il rinnovo di Elseid Hysaj.

L’incontro Giuntoli-Giuffredi ha dato esito positivo. L’albanese guadagnerà €2,5 milioni a stagione fino al 2025.

Dopo il rinnovo di Hysaj, Pedullà ha raccontato anche le ultime su Milik. Secondo l’esperto di calciomercato, l’attaccante del Napoli avrebbe trovato base l’intesa con la Roma a 5 milioni con i bonus a stagione.

Adesso serve ridurre le distanze tra Roma e Napoli: “Adesso saranno i due club a provare un accordo, sicuramente sotto i 30 milioni e probabilmente anche sotto i 25. I due club sono in continuo contatto, Milik ha capito che la Juventus è fuori dai giochi e che a nulla varrebbe andare al braccio di ferro con il Napoli senza la certezza di andare in bianconero (anche a parametro zero). E quindi tra Milik e il Napoli è in atto un disgelo, in attesa dell’accordo tra il club di De Laurentiis e la Roma. Nel discorso non sono previste contropartite tecniche“.