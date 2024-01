TuttoJuve: “Inter, ennesimo aiutone. Arbitri e VAR consegnano mezzo Scudetto ai nerazzurri”

L’Inter scatena polemiche con una vittoria controversa contro l’Hellas Verona. TuttoJuve denuncia l’ennesimo aiutone arbitrale.

Nella giornata odierna l’Inter ha battuto l’Hellas Verona, ma la sua prestazione è stata subito oscurata da polemiche legate a un presunto errore arbitrale. La redazione di TuttoJuve ha attaccato duramente la squadra nerazzurra definendo l’accaduto come un “aiutone” che ha consegnato loro virtualmente mezzo Scudetto.

Il titolo dell’articolo su TuttoJuve è inequivocabile: “Inter senza vergogna, ennesima vittoria con aiutone. Arbitri e Var consegnano mezzo Scudetto ai nerazzurri”. La redazione non risparmia critiche pesanti, definendo il campionato attuale come uno dei più falsati di sempre e l’Inter come la squadra più favorita a livello arbitrale.

La denuncia principale riguarda un gol decisivo nel match contro l’Hellas Verona, il 2-1, che secondo TuttoJuve sarebbe stato ottenuto in maniera irregolare. La redazione accusa Bastoni di aver commesso un evidente fallo su Duda, ma l’arbitro Fabbri avrebbe convalidato il gol, scatenando l’indignazione dei tifosi juventini.

Anche Fabio Ravezzani, noto giornalista di Telelombardia, ha espresso il suo dissenso riguardo all’errore arbitrale. Attraverso i suoi canali social, Ravezzani ha dichiarato: “Se la classe arbitrale italiana non è in grado di esprimere un gruppo di varisti che prendano decisioni coerenti, è un grave fallimento. Il var deve essere uno strumento di giustizia, non di ingiustizia. Ma lasciamo perdere teorie ridicole di complotti o asservimenti vari.”

Mentre l’Inter festeggia la vittoria, la discussione sull’equità nel calcio italiano continua a infiammare gli animi.