Napoli pronto per il Torino: le ultime sulle scelte di formazione di Mazzarri

Il Napoli è pronto per il test contro il Torino: l’inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini, ci anticipa le ultime sulle scelte di formazione di Mazzarri.

Nel prossimo scontro di campionato tra Napoli e Torino, il tecnico azzurro Walter Mazzarri è alle prese con un’importante sfida tattica e di formazione. Le ultime anticipazioni di Sky Sport, attraverso l’inviato Massimo Ugolini da Castel Volturno, forniscono un quadro dettagliato sulle probabili scelte di Mazzarri in vista della partita di domani.

L’inviato di Sky Sport ha svelato i dettagli delle possibili scelte di formazione di Mazzarri, sottolineando le difficoltà che il tecnico deve affrontare, specialmente in difesa. Il Napoli, che si prepara ad affrontare il Torino, ha recuperato Juan Jesus, ma deve fare i conti con l’indisponibilità di Ostigard a causa di problemi intestinali. Con gli uomini contati in difesa, Mazzarri sembra orientato a schierare Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui, mentre in porta Gollini sostituirà l’infortunato Meret.

Il centrocampo vedrà Cajuste al fianco di Lobotka e Zielinski, con Gaetano pronto a subentrare. Nell’attacco, Politano è confermato, e Kvaratskhelia occuperà il lato sinistro. Raspadori, favorito su Simeone, potrebbe entrare in corso d’opera.

Il reportage di Ugolini ha inoltre evidenziato l’importanza della partita contro il Torino, che rappresenta la prima sfida dell’anno per il Napoli. Con le assenze pesanti di Anguissa e Osimhen, Mazzarri dovrà fare a meno di questi giocatori almeno per tutto il mese di gennaio, a causa della Coppa d’Africa. Il Napoli è alla ricerca disperata di punti e gol per avvicinarsi alla zona Champions, e secondo Ugolini, sarà fondamentale rialzare la testa e conquistare punti in questa sfida cruciale.