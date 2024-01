Napoli senza Ostigard per la sfida contro il Torino, Mazzocchi pronto per l’esordio: i convocati

Napoli senza Ostigard, Mazzocchi pronto per l’esordio contro il Torino: la lista convocati di Mazzarri.

Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara a sfidare il Torino di Ivan Juric allo Stadio Olimpico Grande Torino in vista della 19ª giornata di Serie A. L’attenzione è ora concentrata sulla lista dei convocati diramata dall’allenatore azzurro, con una notizia di rilievo: Leo Ostigard è assente a causa di una gastroenterite.

Il match, in programma domani pomeriggio alle ore 15, vedrà l’arbitraggio di Mariani di Aprilia. Mazzarri, alle prese con alcune assenze importanti, non potrà contare su Meret e Natan, fermi agli box per infortunio.

Il tecnico azzurro, però, può contare su alcuni ritorni importanti. Juan Jesus, Politano, Gaetano, e Zanoli sono tornati disponibili e faranno parte della rosa per la sfida contro il Torino. Una notizia positiva è rappresentata dalla prima convocazione di Pasquale Mazzocchi, l’ultimo arrivo dalla Salernitana. Il calciatore, originario del quartiere Barra, potrebbe debuttare a partita in corso contro i granata di Juric.

Ecco la lista completa dei convocati del Napoli per la sfida contro il Torino:

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

IDASIAK Hubert

DI LORENZO Giovanni

D’AVINO LUIGI

JUAN Jesus

MARIO RUI Silva Duarte

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

MAZZOCCHI Pasquale

DEMME Diego

CAJUSTE Jens

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

Il Napoli si prepara dunque ad affrontare il Torino con una formazione che dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave, ma con la possibilità di vedere all’opera il nuovo acquisto Mazzocchi.