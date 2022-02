Tutti i numeri di maglia del Napoli 2021/2022

I numeri di maglia del Napoli 2021/2022. Chi indossa la 10? Cosa ha scelto Osimhen? La numerazione degli azzurri per la stagione 21/22.

Fuori dalla Champions all’ultima giornata della scorsa annata, il Napoli di De Laurentiis ha cambiato allenatore per provare a rilanciarsi. Con Spalletti grosso della formazione azzurra confermata, pronta a dire la sua in Europa League e in campionato.

In squadra giocatori che hanno vinto gli Europei, ma anche elementi che cercano riscatto dopo il 2020/2021 e una conferma. Big ancora in squadra, rivoluzione della rosa napoletana al minimo storico e avanti tutta con i soliti noti.

A gennaio la cessione di Manolas ha portato all’arrivo di Taunzebe, con limitati accorgimenti dei numeri di maglia fino al termine dalla stagione.

I NUMERI DEL NAPOLI 21/22

1 Meret

2 Malcuit

3 Tuanzebe

4 Demme

5 Juan Jesus

6 Mario Rui

7 Elmas

8 Fabian Ruiz

9 Osimhen

11 Lozano

12 Marfella

13 Rrahmani

14 Mertens

16 Idasiak

20 Zielinski

21 Politano

22 Di Lorenzo

24 Insigne

25 Ospina

26 Koulibaly

31 Ghoulam

33 Ounas

37 Petagna

55 Manè

59 Zanoli

68 Lobotka

70 Spedalieri/Ambrosino (il primo in Europa, il secondo in Serie A)

(il primo in Europa, il secondo in Serie A) 72 Boffelli

73 Cioffi

74 Costanzo

80 Barba

82 Vergara

99 Anguissa

