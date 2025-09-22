22 Settembre 2025

Tudor fa i salti di gioia: presto schiererà il nuovo van Dijk | Difesa juventina al sicuro per 15 anni

Marco Fanfani 22 Settembre 2025
Tudor

Tudor - fonte lapresse - napolipiu.com

L’allenatore della Juventus potrà presto godersi un giocatore davvero forte e in grado di alzare il livello.

La difesa è da sempre stata una delle colonne portanti della Juventus. Storicamente, i bianconeri hanno costruito gran parte dei loro successi su una retroguardia solida e organizzata, capace di limitare gli avversari e fornire sicurezza all’intero reparto. Il motto “primo non prendere gol” è stato incarnato da generazioni di difensori che hanno reso la Juve un punto di riferimento per affidabilità e disciplina tattica.

Negli anni, la squadra ha potuto contare su interpreti di altissimo livello. Da Gaetano Scirea, simbolo di eleganza e intelligenza tattica, a giocatori più recenti come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, la Juventus ha sempre schierato centrali che univano fisicità, lettura del gioco e leadership. Questa continuità ha permesso al club di affrontare campionati e competizioni europee con la certezza di avere una base difensiva solida su cui costruire il gioco.

Oltre ai singoli, la filosofia tattica della Juventus ha sempre valorizzato l’equilibrio collettivo. Difensori e centrocampisti lavorano in sinergia, adottando schemi chiari e ruoli definiti, capaci di adattarsi a diversi avversari e contesti di partita. La cura per la fase difensiva si riflette anche nell’attenzione alla preparazione atletica e alla resilienza mentale, elementi fondamentali per mantenere prestazioni costanti lungo tutta la stagione.

Questo approccio ha garantito non solo successi in Serie A, ma anche un livello competitivo costante in Europa. La difesa juventina, dunque, non è mai stata solo un reparto, ma un vero e proprio simbolo della cultura vincente del club, capace di trasmettere ordine, sicurezza e fiducia all’intera squadra e ai tifosi.

Il nuovo talento olandese della Juventus

Shane Van Aarle, difensore classe 2006 cresciuto nel settore giovanile dell’FC Eindhoven, ha esordito in prima squadra prima di essere convocato con l’Under 19 della nazionale olandese.

È stato il primo rinforzo estivo scelto da Massimo Brambilla per l’Under 23 bianconera, anche se finora non ha ancora collezionato minuti ufficiali con la Juventus Next Gen.

Shane van Aarle
Shane van Aarle – napolipiu.com

Considerato il nuovo Van Dijk

Il giovane difensore viene già paragonato a Virgil van Dijk, non solo per l’altezza e la presenza fisica ma anche per l’origine olandese che li accomuna. Allenamenti con la prima squadra e impressioni positive degli osservatori sottolineano il suo potenziale. Van Aarle si ispira al celebre centrale, cercando di replicarne la leadership, la lettura del gioco e la capacità di guidare la difesa. Il percorso del classe 2006 è seguito con attenzione, e la Juventus punta a farlo crescere gradualmente, integrandolo nel contesto della Next Gen per valorizzare le sue qualità senza fretta.

Se confermerà le ottime impressioni raccolte in allenamento, Van Aarle potrebbe diventare un punto di riferimento nel reparto difensivo bianconero, continuando la tradizione della Juventus di valorizzare giovani talenti con prospettiva internazionale.

