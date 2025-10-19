19 Ottobre 2025

Tudor entra alla Continassa e non lo vede in campo: “Mister, si è fatto male pure lui” | È un’epidemia

Marco Fanfani 19 Ottobre 2025
Il numero degli infortuni sta aumentando negli ultimi anni. Si giocano troppe partite e anche la Juventus paga dazio.

Negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo degli infortuni sportivi a livello professionistico e amatoriale. Questo aumento riguarda diverse discipline, dal calcio al basket, fino agli sport individuali come il tennis e il ciclismo. La maggiore intensità degli allenamenti, il numero elevato di partite e la pressione fisica e psicologica sui atleti contribuiscono a rendere il corpo più vulnerabile a traumi e lesioni.

Tra le cause principali vi sono sovraccarichi muscolari, scarsa prevenzione, recupero insufficiente e condizioni fisiche non ottimali. L’evoluzione del gioco moderno, caratterizzata da ritmi più veloci e scontri fisici più frequenti, ha reso gli atleti maggiormente esposti a distorsioni, stiramenti e fratture. Anche i calendari più compressi e le trasferte frequenti aumentano il rischio di affaticamento e incidenti.

L’aumento degli infortuni comporta un impatto significativo sul rendimento degli atleti e sulle performance delle squadre. La perdita di giocatori chiave può compromettere risultati sportivi e strategie di lungo periodo. Inoltre, i lunghi periodi di recupero possono influire sulla motivazione e sullo stato mentale degli atleti, aumentando il rischio di ulteriori traumi.

Per contrastare questo trend, molte società hanno intensificato l’attenzione su prevenzione e gestione del carico di lavoro, attraverso programmi personalizzati di allenamento, fisioterapia e monitoraggio costante della condizione fisica. L’obiettivo è ridurre i rischi, garantire tempi di recupero adeguati e preservare la salute degli atleti, proteggendo al contempo investimenti e performance sportive.

Infortunio per Pinsoglio

Carlo Pinsoglio ha subito un problema durante l’allenamento di ieri, che ha reso necessari approfondimenti medici. Questo pomeriggio il portiere è stato sottoposto a esami radiologici presso il J|Medical, struttura specializzata nella diagnostica sportiva.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Si tratta di un infortunio significativo, che richiederà un periodo di recupero attentamente monitorato.

Controlli futuri

Pinsoglio sarà nuovamente valutato tra due settimane, quando nuovi controlli permetteranno di definire con maggiore precisione i tempi necessari per il ritorno all’attività sportiva.

Lo staff medico seguirà passo passo l’evoluzione dell’infortunio, con programmi di riabilitazione mirati a garantire un recupero completo e sicuro, tutelando la condizione fisica del giocatore e la sua futura performance in campo.

