“Partite gratis su Mediaset” | Piersilvio l’ha fatto ancora una volta: Juve, Milan e Inter in chiaro su Canale 5
Tornano le partite gratis sulla rete. Su Canale 5 andranno in scena le gare più interessanti delle squadre italiane.
Negli ultimi giorni si è parlato molto della nuova mossa di Mediaset, che avrebbe deciso di rendere disponibili alcune partite in chiaro. L’iniziativa, fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi, sembra voler riportare il grande calcio sulla televisione. Un’operazione che punta a catturare l’attenzione di milioni di spettatori.
Non si conoscono ancora tutti i dettagli dell’accordo, ma le prime voci fanno pensare a una scelta mirata su alcune delle squadre più amate del Paese. Juventus, Milan e Inter potrebbero essere le protagoniste di questa nuova offerta televisiva. Una decisione che riaccenderebbe l’interesse per il calcio in chiaro.
Mediaset sembra voler rilanciare la propria presenza nel mondo dello sport, dopo anni di cambiamenti e di nuove abitudini. L’obiettivo sarebbe quello di coniugare tradizione e modernità, offrendo contenuti accessibili a tutti ma con un taglio innovativo. In un panorama dominato dalle piattaforme streaming, questa mossa appare come un segnale forte.
Dietro questa scelta potrebbe esserci una strategia più ampia, volta a rafforzare il legame tra il pubblico e i canali Mediaset. Ogni partita diventerebbe così un evento collettivo, capace di riunire famiglie e tifosi davanti allo schermo. Un ritorno a un modo di vivere lo sport che sembrava appartenere al passato.
La rivoluzione
Non è escluso che questa decisione possa aprire la strada a nuove collaborazioni o format legati al mondo calcistico. Interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi potrebbero accompagnare la messa in onda delle partite. Tutto fa pensare a un piano strutturato, studiato per coinvolgere il pubblico in maniera più diretta.
Resta da capire quando e come verrà avviata ufficialmente l’iniziativa. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per scoprire le date, le modalità e le sfide di questa nuova avventura. Nel frattempo, l’attesa cresce e i tifosi sognano di poter tornare a godersi il grande calcio senza abbonamenti.
Le partite in chiaro
Nello specifico anche quest’anno è tornata in esclusiva su Mediaset, che ha rinnovato fino al 2027, la Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno visibili gratuitamente sulle reti del gruppo e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it, confermando l’impegno dell’emittente nel portare il calcio italiano al grande pubblico.
La competizione è iniziata venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale e verrà trasmessa in chiaro sino alla finale. Una scelta importante quella portata avanti da Mediaset che vuole fare in modo che i supporters e gli appassionati di calcio non si perdano nemmeno un istante del torneo.