La bilancia non mente: 84 kg | IN SOVRAPPESO DI 10 KG: scoppia lo scandalo alla Juventus
Il giocatore della Vecchia Signora è apparso sovrappeso ed è scoppiato un vero e proprio scandalo. Tudor riflette sul futuro.
La notizia è rimbalzata questa mattina dalla Continassa: un giocatore della Juventus sarebbe risultato fuori forma di oltre 10 chilogrammi rispetto agli standard fissati dallo staff tecnico. Una situazione imbarazzante che avrebbe fatto infuriare l’allenatore e acceso un acceso dibattito interno.
Secondo indiscrezioni vicine all’ambiente bianconero, il controllo periodico del peso avrebbe rivelato un inatteso 84 sulla scala, quando il limite ideale per il giocatore sarebbe dovuto essere attorno ai 74 kg. Il dato, verificato e ricontrollato, non avrebbe lasciato spazio a dubbi. Immediata la reazione della società, che avrebbe convocato il calciatore per un confronto diretto con preparatori e nutrizionisti.
La Juventus, da sempre sinonimo di disciplina e professionalità, non ha preso bene la notizia. Il club teme che questo episodio possa minare l’immagine di rigore costruita negli anni, soprattutto dopo i recenti sforzi per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano. Si parla già di possibili sanzioni interne e di un programma personalizzato per riportare il giocatore in forma nel minor tempo possibile.
All’interno dello spogliatoio, l’episodio avrebbe suscitato reazioni contrastanti. L’atmosfera sarebbe tesa: la squadra non vuole che un singolo caso metta in ombra l’impegno collettivo di queste settimane.
Una notizia inaspettata
Sui social, nel frattempo, la notizia ha scatenato un’ondata di commenti ironici e polemici. I tifosi si dividono: c’è chi difende il giocatore, ricordando che il peso può variare durante la stagione, e chi invece invoca più serietà.
Sarà importante capire come vorrà agire il tecnico della Juventus Igor Tudor. Il mister potrebbe decidere di mettere anche fuori squadra il giocatore oltre a sanzionarlo. In tal senso saranno fondamentali le prossime settimane per capire quale sarà il futuro del giocatore in questione.
Il giocatore in questione
In particolare, da quando Igor Tudor è arrivato sulla panchina della Juventus, la squadra ha percepito chiaramente la sua impronta: disciplina, intensità e grande attenzione alla condizione fisica. L’allenatore croato, noto per il suo spirito agonistico, ha lavorato duramente sui dettagli, spingendo i giocatori a curare anche l’alimentazione e le abitudini fuori dal campo. Tra i più “coinvolti” dal suo metodo c’è Weston McKennie, che ha raccontato alcuni retroscena della preparazione estiva e dei colloqui personali avuti con il tecnico.
Ai microfoni di TNT, lo statunitense ha rivelato che Tudor lo ha spronato a migliorare la forma fisica, invitandolo a perdere peso per rendere al meglio durante la stagione. McKennie ha preso il consiglio con serietà, cambiando dieta, allenandosi di più e limitando gli spuntini. I risultati si sono visti: il centrocampista si sente più leggero, più veloce e persino più sicuro di sé.