Totti rivede il passato: “Anche io ho sbagliato con Spalletti”

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, apre sul rapporto con Luciano Spalletti, ammettendo i propri errori e cercando un nuovo inizio con Ilary Blasi.

Francesco Totti, l’iconico ex capitano della Roma, ha recentemente riflettuto sul suo rapporto con l’ex allenatore Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Totti ha esteso una mano virtuale a Spalletti, ammettendo che entrambi hanno commesso errori nel corso del loro rapporto professionale.

“Spalletti? Ha dimostrato, di nuovo, di essere un grande allenatore. Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Anche perché quello che abbiamo passato insieme, quando arrivò da Udine, è per me, nella mia vita, qualcosa di irripetibile. Sia in campo che nel quotidiano. Io uscivo una o due volte a settimana con lui a cena. Luciano era una persona piacevole, divertente, sincera.

Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall’esterno, specie dai dirigenti o consulenti della società, e non ci siamo più capiti. Anche io ho fatto degli errori, ci mancherebbe. Credo che tutti e due, se tornassimo indietro, non entreremmo più in conflitto”.,” ha dichiarato Totti, rivelando una nuova maturità e comprensione del loro rapporto passato.

Totti ha anche accennato al desiderio di trovare un nuovo equilibrio nella sua relazione con Ilary Blasi, con la quale ha condiviso venti anni della sua vita. “Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi,” ha detto Totti, sottolineando l’importanza della famiglia.

Inoltre, Totti ha espresso ammirazione per l’attuale allenatore della Roma, José Mourinho, ed ha mostrato interesse a collaborare con lui in futuro. “Con Mourinho, è il numero uno, lo stimo molto,” ha affermato Totti.

Queste rivelazioni mostrano un Totti riflessivo, pronto a riconoscere i propri errori passati e aperto a nuove possibilità sia nella vita personale che professionale.