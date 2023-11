Clamoroso colpo di scena per Zielinski: il Napoli rischia di perderlo a gennaio

Il Napoli potrebbe decidere di cedere il suo centrocampista Piotr Zielinski nel caso in cui arrivasse un’offerta allettante dall’estero.

Il Napoli era prossimo a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto di Piotr Zielinski, ma la trattativa è improvvisamente sfumata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, altri club si sono ora interessati alla situazione del centrocampista polacco, con la Juventus in testa alla lista.

Questa nuova situazione mette in dubbio la permanenza di Zielinski al Napoli, che potrebbe decidere di cedere il giocatore in caso di un’offerta allettante proveniente dall’estero durante la finestra di mercato di gennaio. La squadra partenopea, inizialmente sicura di trattenere il suo centrocampista, è ora indecisa e potrebbe valutare l’opportunità di incassare una somma per il suo cartellino anziché rischiare di perderlo a parametro zero.