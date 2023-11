Giuntoli vuole portare un azzurro alla Juventus: ecco di chi si tratta

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, avrebbe incontrato l’agente di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli.

Nelle ultime settimane, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sembra aver messo gli occhi su un giocatore chiave della squadra azzurra. Sarebbe andato in scena un incontro con l’agente di Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto emerso, Zielinski sarà libero di firmare contratti con un terzo club a partire da gennaio. Il Napoli aveva presentato al giocatore un’offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione durante l’estate, un milione in meno dell’attuale stipendio. Il centrocampista sembrava d’accordo per gli anni futuri, ma non era disposto a rinunciare all’attuale emolumento immediatamente.

“La mezzala polacca da gennaio sarà libera di firmare contratti con un terzo club. E della cosa avranno probabilmente discusso lo stesso Giuntoli e Bolek nel contatto avvenuto nelle scorse settimane. Il Napoli in estate aveva presentato a Zielinski un’offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione, un milione in meno dell’attuale stipendio, valida da subito. Il centrocampista era pure d’accordo per gli anni venturi, ma non a rinunciare già nell’immediato all’attuale emolumento”.

L’attuale ingaggio di Zielinski, pari a 3,5 milioni di euro, non sembra essere un ostacolo insormontabile per i club interessati. Tuttavia, la concorrenza potrebbe essere un fattore decisivo. Si parla di un possibile interesse anche da parte dell’Inter, che avrebbe già avuto contatti con l’agente del giocatore. Si dice che il club nerazzurro potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno, oltre alle commissioni per l’agente.

“L’ingaggio attuale da 3,5 milioni non è un ostacolo insormontabile. Un problema, semmai, potrebbe essere la concorrenza sul polacco. A gennaio, se emergesse una candidata forte straniera. Mentre tra chi sarebbe felice di strappare il calciatore a zero c’è anche l’Inter, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente”.