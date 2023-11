Napoli, il patto di Halloween per compattarsi con la crisi

Il Napoli ha stretto un patto di gruppo nella festa di Halloween, per restare unito e respingere le voci di crisi.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli attraversa un momento difficile e per ritrovare gli equilibri perduti il gruppo ha deciso di compattarsi, stringendo una sorta di “patto di Halloween“. Come riportato da La Repubblica, quasi tutti i giocatori si sono ritrovati lunedì sera in un locale di Chiaia per festeggiare insieme la ricorrenza, con l’obiettivo di cementare il legame che resiste fuori dal campo.

Erano presenti i calciatori con le rispettive compagne, a eccezione dell’infortunato Osimhen. Una festa di squadra per celebrare l’unità del gruppo, nonostante in campo ci siano difficoltà e la squadra non giri come nella scorsa stagione.

L’intento è fare quadrato per respingere le voci di crisi e i rumors indiscreti che puntualmente circolano quando i risultati vengono a mancare. Come i recenti pettegolezzi sulla vita privata dei giocatori, bollati come irriconoscenti nei confronti della squadra che ha vinto lo scudetto.

Il patto di Halloween servirà dunque al Napoli per ritrovare armonia, zittire le malelingue e presentarsi compatto al tour de force che attende gli azzurri al rientro dalla sosta.

