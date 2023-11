(FOTO) Halloween targato SSC Napoli: gli azzurri si trasformano in personaggi da incubo

Dal Dottor Lindstrom all’Infermiere pazzo passando per il ‘tagliagole’ Di Lorenzo: una serata in maschera per i giocatori del Napoli.

I giocatori del Napoli hanno abbandonato il campo da calcio per una serata di puro divertimento e orrore in occasione di Halloween. Indossando travestimenti creativi e singolari, gli azzurri si sono uniti per una festa in maschera all’insegna dell’horror e della spensieratezza.

Halloween in casa Napoli: ecco cosa si sono inventanti gli azzurri – FOTO

L’allenatore Rudi Garcia e i suoi uomini hanno dimenticato le tensioni del campo per trascorrere qualche ora in compagnia, scherzando e divertendosi con costumi incredibili. Dall’infermiere pazzo Contini al tagliagole Di Lorenzo, passando per un inquietante Giovanni Simeone, i calciatori del Napoli hanno dimostrato grande creatività nei loro travestimenti.

Tra i look più sorprendenti, spiccano quelli ispirati alla Famiglia Addams. Il portiere Pierluigi Contini ha interpretato Gomez Addams, completo di “Mano” sulla spalla, mentre il centrocampista polacco Piotr Zielinski si è trasformato in “Lurch”, il maggiordomo della macabra famiglia.

I giocatori hanno condiviso gli scatti della loro festa su vari social media, regalando ai fan uno sguardo esclusivo dietro le quinte della serata. Di seguito alcuni scatti della serata: