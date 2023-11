Lotta Scudetto, Zazzaroni e l’insolito paragone con la F1: “Napoli come Verstappen”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si è soffermato sulla lotta per la conquista dello Scudetto.

Nel suo ultimo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato l’attuale lotta per la conquista dello scudetto.

Zazzaroni ha anche menzionato il Napoli allenato da mister Rudi Garcia, evidenziando che la situazione attuale potrebbe portare ad un inaspettato cambiamento nella griglia di partenza prevista a inizio stagione (Napoli, Milan, Inter, Juventus e Fiorentina): “Allegri sarebbe in grado di vincere il campionato e quindi di recuperare i 18 punti che a giugno lo divisero dal Napoli, con una squadra che ha – sì – il vantaggio non quantificabile dell’assenza dalle coppe, ma che, al tempo stesso, in pochi mesi ha perso per varie ragioni Di Maria, Cuadrado, Pogba, Fagioli, Soulé, Bonucci e ci metto pure Barrenechea – Weah e Cambiaso gli ingressi”.

Zazzaroni ha poi aggiunto: “La griglia di metà agosto non la modifico in base ai risultati di questi primi due mesi e mezzo. Sottolineo tuttavia qualche piccolo cambiamento, peraltro influente: il Napoli resta Verstappen ma – al momento – guida la Ferrari di Sainz. La Red Bull è finita nelle mani di Hamilton, mentre il Milan è Perez e la Juve Leclerc, anche per affinità aziendali. Lazio, Atalanta e Roma erano e restano in terza fila, dal quinto al settimo posto: effetti del mercato. Ha guadagnato alcune posizioni la Fiorentina che gli acquisti non li ha sbagliati”.