Montervino critica Garcia: “Scelte illogiche, rispondere con Zanoli per Politano non ha logica”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e attuale ds del Casarano, si è soffermato sulla situazione attuale del Napoli di Garcia.

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e attuale direttore sportivo del Casarano, ha espresso critiche serrate nei confronti del tecnico Rudi Garcia e della gestione della squadra azzurra. In un’intervista esclusiva rilasciata a Canale 8, Montervino ha evidenziato le scelte tattiche discutibili del tecnico e l’assenza di preparazione nel Napoli, sottolineando anche la presenza costante del presidente De Laurentiis come segnale di un clima alterato che non giova al team.

Le scelte di Garcia sono ‘illogiche’: il pensiero di Montervino

Ai microfoni di Canale 8, Montervino ha criticato aspramente le scelte di Rudi Garcia, definendole “illogiche”. Secondo l’ex calciatore, i cambi effettuati dal tecnico francese durante la partita contro il Milan sono stati “incongruenti”, soprattutto il cambio di Zanoli per Politano, una mossa che ha influito negativamente sullo spirito della squadra, portandola a recedere anziché avanzare.

“Da Dimaro avevo notato che il modo di fare e le convinzioni tattiche di Garcia non erano compatibili con il 4-3-3. Sarebbe opportuno provare un approccio diverso e comunicarlo chiaramente al presidente. Mi chiedo come De Laurentiis non abbia capito che questo allenatore non poteva continuare sulla strada intrapresa dal Napoli negli ultimi anni”, ha dichiarato Montervino.

Inoltre, l’ex capitano ha difeso il portiere Alex Meret, sostenendo che quest’ultimo non sia colpevole dei gol subiti dalla squadra.

“Meret non ha colpe sui gol, se avesse fatto gli errori di Maignan lo avrebbero crocifisso in Piazza Plebiscito. Un ultima cosa ma forse dovrebbe essere la prima e la dico da ex calciatore: a me la presenza costante del presidente non avrebbe fatto piacere. Anche quello è un segnale di clima alterato che non può giovare”.