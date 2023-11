Cannavaro ricorda Maradona: “Chi ha avuto la fortuna di giocare con lui lo ha sempre definito un vero leader”

L’ex difensore azzurro, Paolo Cannavaro, ha speso delle belle parole in ricordo di Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno.

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano della SSC Napoli, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona con parole toccanti durante un’intervista a Radio Marte. L’ex capitano azzurro ha sottolineato l’incredibile impatto di Maradona sulla storia del calcio e sul cuore dei napoletani, celebrando l’uomo generoso e il trascinatore straordinario che ha lasciato un’impronta eterna.

Cannavaro ha espresso il suo profondo rispetto per Maradona, definendolo un vero e proprio cambiamento nella storia del calcio. “L’eredità di Maradona si avverte ancora? Certo: si avverte sempre e si avvertirà sempre, perché Diego ha modificato la nostra storia e l’ha resa più gloriosa. In anni di grandi sofferenze, è riuscito a regalarci tanti sorrisi. Diego forever: non è più con noi, ma ci emoziona sempre”, ha dichiarato Cannavaro con emozione.

Parlando dell’evento organizzato a Napoli nel giorno del compleanno di Maradona, Cannavaro ha evidenziato l’importanza delle iniziative di beneficenza in onore del leggendario calciatore.:

“Serate di beneficenza in onore di Maradona rendono omaggio anche all’uomo generoso che è stato? Il segno dell’infinito scritto davanti alla data della sua morte la dice lunga su quanto resterà per sempre nei nostri cuori… Queste ricorrenze fanno bene alla sua memoria e a chi gli è sempre stato emotivamente vicino. Maradona ci ha insegnato come vincere? Chi ha avuto la fortuna di giocare con lui lo ha sempre definito un vero leader, mi dice sempre che era un trascinatore dalla disinvoltura incredibile”.

Le parole commoventi di Paolo Cannavaro rivelano la profonda gratitudine e ammirazione che i giocatori, i tifosi e il mondo intero provano per Diego Armando Maradona. L’eredità di Maradona non è soltanto nel suo straordinario talento calcistico, ma anche nella sua capacità di ispirare e guidare gli altri. Il segno dell’infinito rimarrà un simbolo tangibile dell’amore eterno che il mondo del calcio nutre per questo incredibile icona, il cui spirito continua a vivere nei cuori di coloro che l’hanno amato e ammirato.