Il Napoli resta in vantaggio sul Milan per Kaio Jorge. Il giovane talento brasiliano classe 2002 piace a tanti club europei, ma sul giocatore c’è da tempo l’interesse dello scouting del Napoli che ha messo nel mirino l’attaccante di cui si parla un gran bene in Brasile, tanto che c’è chi dice che sia l’erede di Neymar. Negli ultimi giorni il Milan aveva fatto qualche passo avanti per Kaio Jorge, con Maldini che ha incontrato l’entourage del giocatore. Ma secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb attualmente il Napoli è sempre la squadra che è in pole position per Kaio Jorge.

Kaio Jorge al Napoli: le ultime novità

Ecco quanto scrive il portale specializzato in calciomercato:

Kaio Jorge e il Milan, pista possibile ma tutt’altro che semplice. Secondo quanto ricostruito da TMW, un incontro con l’entourage del ragazzo è avvenuto nella giornata di martedì. E in quell’occasione, sono state messe sul tavolo le cifre necessarie per acquistare l’attaccante brasiliano classe 2002 che ha un contratto col Santos in scadenza a dicembre. Per cederlo subito, il club brasiliano chiede 10 milioni di euro. E ne servono altrettanti come commissione alla firma. Oggi quindi l’operazione Kaio Jorge costa circa 20 milioni di euro: il Milan ragiona, ma oggi resta avanti il Napoli, altro club interessato all’attaccante 19enne.

