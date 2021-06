Alvino su rinnovo Insigne: “Avvelenare l’ambiente non serve. Non cambierà l’esito finale”

Carlo Alvino parla del rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli. Le ultime parole del giocatore dal ritiro della Nazionale sono state interlocutorie. Molti hanno pensato che potessero essere un passo verso il divorzio con il Napoli o una mancata volontà di continuare a trattare. Di base, però, c’è la volontà del giocatore che vuole fermamente restare al Napoli, quindi non lascerà nulla di intentato prima di esplorare altre soluzioni. Eppure non mancano i denigratori dell’attaccante partenopeo che ha chiuso l’ultima stagione con 19 gol all’attivo. Proprio a loro Alvino lancia un messaggio sul rinnovo di Insigne col Napoli: “L’ho detto a Kiss Kiss Napoli e lo ribadisco rimarrà deluso chi crede racconta o addirittura spera in una rottura dei rapporti tra SSC Napoli e Lorenzo Insigne. Avvelenare l’ambiente non servirà a cambiare l’esito finale di questa storia!”

A giudicare da quanto scritto da Alvino sul rinnovo di Insigne, il calciatore ha ampie possibile di restare al Napoli. Anzi pare che la storia sia già scritta e bisogna solo avere pazienza. Al momento non c’è stato nessun incontro ufficiale con gli agenti del calciatore, ma la società ha sempre le porte aperte. Probabilmente qualcosa si muoverà a fine Europeo, quando insigne sarà più libero di pensare al proprio rinnovo di contratto.