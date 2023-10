Tifosi furiosi: “ADL cacci Garcia e prenda uno tra Conte o Cannavaro. La piazza è demoralizzata”

La Delusione dei Tifosi Azzurri Dopo la Sconfitta Contro la Fiorentina Mette in Discussione il Futuro di Garcia.

Dopo la sconfitta a dir poco devastante del Napoli per 1-3 contro la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano, i tifosi partenopei sono in fermento e la critica non si è fatta attendere. La prestazione deludente degli azzurri ha sollevato dubbi sulla gestione di Rudi Garcia, con i tifosi che chiedono a gran voce un cambio di allenatore.

La gestione dei cambi di Garcia è stata nuovamente al centro delle critiche, un qualcosa che sta demoralizzando i tifosi che avrebbero già delle idee in mente come sostituto del tecnico francese: “Rudi Garcia deve andare via. Facciamo presto perché siamo ancora in tempo per salvare la stagione, occorre subito un altro mister. Io prenderei subito Antonio Conte“.

Uno dei nomi che circola con insistenza è quello di Antonio Conte. I tifosi del Napoli si aggrappano alle parole del coach italiano, che ha dichiarato apertamente la sua volontà di allenare il Napoli. “Antonio Conte ha detto che verrebbe a piedi a Napoli, dobbiamo solo convincerlo a sposare il progetto di Aurelio De Laurentiis”, ha commentato un tifoso deluso.

Altri nomi che vengono menzionati sono quelli di Fabio Cannavaro, un’icona locale che potrebbe riportare entusiasmo nella piazza campana, e altri allenatori di prestigio che potrebbero portare una ventata di freschezza e determinazione alla squadra.

I tifosi sono convinti che il Napoli debba fare una svolta immediata per salvare la stagione, con molti che esortano il presidente Aurelio De Laurentiis a prendere decisioni drastiche durante la pausa per le nazionali. “Il Napoli deve ripartire con un altro allenatore, non possiamo continuare con Garcia”, è stato uno dei commenti più ricorrenti online.