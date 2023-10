Pastore critica il Garcia: “Da Campioni d’Italia a Peracottari, è ingiusto!”

Rosario Pastore, analizza la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, evidenziando le scelte discutibili e l’atteggiamento della squadra.

CALCIO NAPOLI. Rosario Pastore, giornalista e in passato autorevole firma de La Gazzetta dello Sport, ha espresso un giudizio severo sulla prestazione del Napoli nella sconfitta contro la Fiorentina. Con parole taglienti, ha messo in luce le incongruenze e le scelte discutibili del tecnico e della squadra.

“In una parola, non è giusto che, dopo neanche 10 partite, il Napoli dia l’impressione di non avere davvero la forza di recuperare i punti di svantaggio che già accusa; non è giusto che invece di pensare di correre ai ripari, si pensi di fare cassa inventandosi ogni tre mesi una maglietta nuova da mettere in commercio, come se i club, piuttosto che una società di calcio, fosse una fabbrica tessile”.

Pastore sul Napoli post-Fiorentina:

“È inaccettabile vedere i campioni d’Italia in una luce così sfavorevole. I tifosi, che hanno sempre sostenuto la squadra, meritano di più. La gestione di Raspadori, un talento che avrebbe dovuto essere valorizzato, è stata incomprensibile. E Anguissa? Un giocatore che ha sempre dato il massimo, sostituito in modo bizzarro con Raspadori. La condizione fisica della squadra lascia perplessi, e la Fiorentina ha mostrato una grinta e una determinazione che il Napoli avrebbe dovuto contrapporre.”

Il giornalista ha poi sottolineato l’importanza di Osimhen, una delle punte di diamante del Napoli, che sembra essere lasciato solo in attacco, e ha criticato le scelte di mercato e la mancanza di una valida alternativa in porta.

Pastore sulle dichiarazioni di Garcia

“Le parole dell’allenatore del Napoli post-partita sono state sorprendenti. Invece di assumersi le responsabilità, ha scaricato la colpa sulla squadra, parlando di problemi psicologici. Questo non è il modo giusto di gestire una situazione delicata.”

Concludendo, Pastore ha espresso preoccupazione per il futuro del Napoli, sottolineando la necessità di un cambio di rotta per tornare ai vertici del calcio italiano.