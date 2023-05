Tifosi Juve sognano Kvaratskhelia e Osimhen: “Ce li porta Giuntoli”

Cristiano Giuntoli può andare alla Juventus come direttore sportivo, i tifosi bianconeri sognano anche Kvaratskhelia e Osimhen.

La Juventus oggi conoscerà il verdetto sul caso plusvalenze, ma la società bianconera fa il triplete di processi con l’Inchiesta Prisma ed il caso stipendi che può portare addirittura la Serie B.

Ma i tifosi bianconeri sono convinti di restare sempre impuniti, forse perché negli anni l’hanno sempre fatta franca. Così i supporters della Juve stanno sognando in grande, nonostante quasi sicuro che quantomeno non andranno in Europa il prossimo anno.

Così c’è chi sogna Kvaratskhelia e Osimhen. Sui social tanti account vicino alla Juve, parlano di un Cristiano Giuntoli che da direttore sportivo della Juventus sarebbe pronto a portare a Torino anche i due calciatori, o quantomeno uno dei due.

Un’idea ovviamente insensata per molteplici motivi. Oltre al costo enorme che hanno i due giocatori, c’è anche la volontà di De Laurentiis di non cederli, soprattutto alla Juve. Dunque l’idea dei tifosi bianconeri resterà tale, come i sogni di gloria.