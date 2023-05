Pistocchi: “Bordata clamorosa di Spalletti agli amici di Sky. Avete sentito?” – VIDEO

Maurizio Pistocchi parla del Napoli e di Luciano Spalletti che lancia delle velate frecciatine durante l’intervista dopo Napoli-Inter.

Spalletti ha spiegato i movimenti della sua squadra che ha dominato con l’Inter, facendo impazzire la squadra nerazzurra finalista di Champions League. Il Napoli con la netta vittoria sui nerazzurri ha battuto, almeno una volta, tutte le altre squadre presenti in Serie A.

Così Spalletti spiegando il suo modo di giocare ha voluto anche lanciare qualche frecciatina a chi ha criticato la sua idea di calcio. “Facendo muovere la palla a destra e sinistra con velocità, ci sta pure che la squadra avversaria faccia fatica e quindi faccia qualche fallo in più e si arrivi ad episodi come quello di oggi (espulsione Gagliardini ndr). Ci si diverte ad avere il pallone, poi c’è chi commenta che vogliono dire che è il calcio è facile. Il calcio è una cosa facile lo sanno tutti, lo sanno tutti. Ma è anche difficile e se tu trovi una soluzione con un calcio difficile, muovendo la palla in un certo modo, poi si fa la differenza“.