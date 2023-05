Ghoulam: “A Napoli si dovrebbe festeggiare, invece…Spalletti non pensa ai soldi”

Faouzi Ghoulam parla dell’imminente addio di Luciano Spalletti, il tecnico toscano è pronto a lasciare Napoli a fine stagione.

Oramai sembra scontato il saluto di Spalletti a Napoli a fine stagione. Il tecnico non farà marcia indietro e lo ha detto in conferenza stampa dopo Napoli-Inter: “Tutto è stato già deciso, va solo annunciato“.

Della questione ha parlato anche Ghoulam a Sky che ha detto: “Abbiamo vinto uno scudetto ed invece di festeggiare si pensa a tutt’altro. Si parla dei problemi che ci sono tra l’allenatore e la società e questo proprio non ci volevamo. Tutti dovrebbero solo festeggiare lo scudetto“.

Poi sul caso Spalletti, Ghoulam ha detto: “Spalletti è una persona più ‘ragionata’ di Sarri, se ha preso una decisione non torna indietro. Spalletti è molto sensibile come uomo. Anche il fatto che il presidente non sia andato ad Udine, magari, lo ha colpito. La PEC mandata prima di parlarne direttamente con lui, inoltre, non ha aiutato“.

Ghoulam ha poi aggiunto: “Spalletti: “veniva definito un allenatore aziendalista, che seguiva prospettive societarie; che lui abbia problemi, beh, è strano. A lui dei soldi non interessa niente, fidatevi. Mi dà fastidio che la stampa parli di richieste salariali al rialzo da parte sua, perché so che al mister di queste cose non importa proprio”.

“Secondo me – ha ammesso Ghoulam – c’è stato un problema sul futuro del Napoli, sulle condizioni di permanenza di alcuni calciatori e sui festeggiamenti Scudetto, che so che ha portato un po’ di problemi nell’area tecnica e nello spogliatoio. Il Napoli potrebbe vendere dei calciatori forti per offerte importanti e questo non permetterebbe di aprire davvero un ciclo“.