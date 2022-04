Tifosi della Juventus scatenati: “Sarà dolcissimo togliere il terzo posto al Napoli”

La Juventus rilancia le ambizioni per il terzo posto in Serie A dopo la vittoria con il Sassuolo, l’obiettivo è superare il Napoli. Allegri ha detto che l’importante è centrare l’obiettivo della qualificazione Champions League, ma ora i tifosi della Juve vogliono un sorpasso al Napoli, che fino a qualche mese fa era insperato. Basti pensare che la squadra di Spalletti ha avuto anche 14 punti di vantaggio sui bianconeri.

La Juve con la vittoria col Sassuolo, nonostante il primo gol viziato da un clamoroso fallo di Morata non fischiato da Maresca, ora lancia l’assalto al Napoli. Dopo il 2-1 del Mapei Stadium, i tifosi bianconeri si sono scatenati sui social, commentando molte pagine che parlavano del Napoli.

“Oramai non sapete più cosa dire, vi appendete sempre ai favori arbitrali, ma stiamo arrivando” scrive un utente di Twitter. Sempre sullo stesso social c’è chi aggiunge: “Ci avete preso in giro per una stagione intera, ora siamo solo ad punto da voi. Quando vi supereremo sarà dolcissimo“.

I tifosi della Juve sono più che conviti che riusciranno nel sorpasso al Napoli, che con il ritiro ed i diverbi interni, viene data come squadra “bollita” con una “crisi di nervi in atto“. Gli azzurri, con Spalletti a rischio esonero, devono difendere ad ogni costo il quarto posto, magari fermando anche l’assalto della Juve.