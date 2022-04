Ancelotti: “Napoli la città più bella del mondo. Andai via per un ritiro…”

Carlo Ancelotti torna a parlare della sua esperienza al Napoli, lo fa durante una intervista con Jorge Valdano per ‘Universo Valdano’. L’allenatore parla della sua parentesi alla Juventus e dice: “Alla Juventus mi odiavano per aver giocato nel Milan, a volte dovevo uscire con la polizia. Non abbiamo vinto titoli, sono arrivato due volte secondo. Non è stata un’esperienza…“.

Mentre sulla questione Moggi e le vicende giudiziarie ha detto: “Mi sembrò giusto ripulire il calcio italiano, non c’era un gioco pulito. Gli Agnelli? Tutto lì era organizzato in maniera fantastica. Non mi sono divertito perché ho giocato con Milan e Roma, però ho imparato molto circa cosa fosse un club di livello“.

Ancelotti, Napoli e il ritiro

L’ex tecnico azzurro, ora al Real Madrid torna anche sulla sua esperienza in Campania e dice: “Napoli è la città più bella del mondo dove andare in vacanza. Dopo gli allenamenti pomeridiani prendevo una barca e andavo a cenare a Capri. È un buon club in Italia, con l’esigenza di arrivare tra le prime quattro. Nel secondo anno ho discusso con il club per un ritiro che loro volevano e io no. Nessun conflitto, non mi piace litigare“. Dopo Ancelotti la questione ritiro punitivo è ritornato, o forse non è mai andata via, dato che lo stesso problema si è ripresentato anche con Gattuso.