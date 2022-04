Napoli in crisi, De Laurentiis a Castel Volturno, c’è un timore

Aurelio De Laurentiis al Konami Center di Castel Volturno, avrà un confronto con squadra e allenatore. Il presidente azzurro ha deciso di intervenire in prima persona per cercare di mettere fine alla crisi dei partenopei. De Laurentiis ha visto il tracollo completo della sua squadra, che fino a tre partite fa era pienamente in corsa per lo scudetto in Serie A. Poi sono arrivate due sconfitte, quella con la Fiorentina in casa e quello clamorosa con l’Empoli in rimonte, intervallate dal pareggio con la Roma. Il Napoli deve blindare la zona Champions League, ecco perché De Laurentiis si è recato a Castel Volturno, dove gli azzurri riprendono oggi gli allenamenti.

Napoli: De Laurentiis obiettivo Champions

De Laurentiis in questi giorni era a Ischia, ma oggi ha deciso di andare a fare visita ai suoi giocatori. Scongiurato il ritiro, che si è tramutato in allenamenti e cene in comitiva presso l’hotel dove ci sono i campi di allenamento, ora è necessario guardarsi in faccia. De Laurentiis chiede la qualificazione Champions League ai giocatori ed al tecnico a Castel Volturno. La squadra partenopea ha 9 punti di vantaggio sulla Roma che è al quinto posto in classifica.

A quattro giornate dalla fine il vantaggio sembra sostanziale, ma il Napoli sembra entrato in un tunnel profondo, da cui è meglio uscire il prima possibile per evitare eventuali problemi. Tutti hanno ancora il ricordo di Napoli-Verona della scorsa stagione, una partita che ha cambiato i piani della società che ora vuole scacciare via quei fantasmi.

La Champions in casa Napoli è fondamentale per programmare acquisti e investimenti futuri, ecco perché è necessaria difenderla ad ogni costo. Mettendo anche da parte i discorsi su possibile esonero di Spalletti, cessioni di calciatori e rinnovi.