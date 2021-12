Theo Hernandez salta Milan-Napoli: ufficiale, ecco il sostituto

Theo Hernandez non giocherà la sfida tra Milan e Napoli, 18a giornata di campionato che si gioca oggi alle 20.45. Il giocatore è stato tolto dalla lista dei convocati del Milan, per un peggioramento dello stato febbrile. Nella giornata di ieri Pioli aveva deciso di inserire comunque Hernandez tra i convocati di Milan-Napoli, ma alla fine l’esterno francese non potrà essere della partita. Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere: “Theo Hernandez dopo una nuova valutazione, a causa di un peggioramento dello stato febbrile, è stato tolto dalla lista dei convocati”.

Un altro duro colpo per Pioli che già deve fare a meno di calciatori come Kjaer, Leao e Calabria. Ritorna invece Giroud, che però andrà in panchina. Al posto di Theo Hernandenz giocherà Ballo-Touré in una sfida delicatissima sia per il Milan che per il Napoli. Gli azzurri devono vincere per restare in corsa per lo scudetto, stesso obiettivo anche per i rossoneri.

Anche il Napoli ha molti problemi di formazione. Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno anche di Insigne, Fabian Ruiz e Mario Rui, nemmeno in lista convocati. Inoltre mancano anche Koulibaly e Osimhen, praticamente cinque titolari. Quella tra Milan e Napoli sarà sicuramente una sfida delicatissima, ma all’insegna di tante assenze. La differenza la potrebbero fare le mosse tattiche dei due allenatori, ma anche le giocate dei singoli. Chi vince resta in lotta per lo scudetto, motivazione più che plausibile per abbattere anche le difficoltà.