Milan-Napoli: ultime di formazione di Sky, Elmas c’è. Fuori Hernandez

Milan-Napoli le probabili formazioni di Sky, i rossoneri tolgono Hernandez dai convocati. Elmas titolare, in panchina Politano. La gara tra Milan e Napoli che si gioca oggi alle 20.45 sarà la gara delle tante assenze, gli azzurri devono fare a meno di Fabian Ruiz, Insigne, Mario, Insigne e Osimhen. Mentre per quanto riguarda il Milan sono out Calabria, Leao, Pellegri e all’ultimo momento anche Hernandez è stato tolto dai convocati, come riferito dal Milan in un comunicato ufficiale.

Formazione Milan

La formazione Pioli fa i conti con gli indisponibili. In porta ci va Maignan, con Florenze, Tomori e Romagnoli in difesa, mentre al posto di Hernandez gioca Ballo-Tourè. A centrocampo inamovibile Kessié e Tonali, dietro la punta Ibrahimovic giocano Messias, Diaz e Krunic. Girourd è recuperato, ma l’attaccante francese va in panchina.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-31): Maignan; Florenz, Tomori, Romagnoli, Ballo-Tourè; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Formazione Napoli

Nel Napoli pure ci sono tante assenze. Spalletti fa a meno di cinque titolari, ma recupera Lobotka almeno per la panchina. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mario Rui, Insigne, Koulibaly e Osimhen. Nella formazione del Napoli che sfida il Milan, in porta ci va Ospina, mentre in difesa c’è Malcuit titolare a destra con Di Lorenzo dirottato a sinistra, i centrali sono Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo Demme e Anguissa. Secondo Sky gli esterni saranno Lozano ed Elmas con Politano in panchina. Zielinski è il trequartista dietro la punta che sarà Mertens.