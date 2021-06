La rottura tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina sta facendo discutere moltissimo. Il tecnico calabrese sembra vicinissimo al Tottenham ma è saltato tutto, anche a causa di una sorta di sommossa dei tifosi degli Spurs che viaggiava veloce sui social. Alla fine Gattuso rischia di restare senza squadra, ma sul suo addio alla alla Fiorentina emergono sempre più indiscrezioni. A parlare della rottura Gattuso-Fiorentina è Mario Terani, il giornalista a Tmw radio ha detto:

“Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiale e vige una gran confusione. Dal mondo Fiorentina emergono comunque delle indiscrezioni A quanto pare la rottura Gattuso-Fiorentina sarebbe avvenuta perché Mendes ha chiesto qualcosa come 40 milioni di intermediazioni per 4-5 giocatori che dovevano andare a Firenze. Gattuso aveva chiesto 3-4 calciatori a Commisso ed ha capito che non sarebbero arrivati, quindi l’uomo da uomo tutto d’un pezzo si sarebbe arrabbiato moltissimo. Ora – aggiunge – ci devono dire com’è andata veramente. Anche perché Commisso sta portando avanti la sua battaglia contro le commissioni agli agenti. Però quando vai a prendere Gattuso, assistito da Mendes, devi aspettartelo che può accadere qualcosa del genere”.

Leggi anche: