Pau Torres al Real Madrid è l’indiscrezione lanciata il Spagna. Il difensore di 24 anni di proprietà del Villareal piace moltissimo al club madrileno che sta cercando difensori, ancora di più dopo l’addio a Sergio Ramos. Anche il Napoli stava seguendo molto da vicino Pau Torres, ma avrebbe affondato il colpo qualora fosse stato dato l’addio a Kalidou Koulibaly. Il difensore senalese, però, sembra possa restare in azzurro anche perché nessuno si presenta con i circa 60 milioni di euro chiesti da Aurelio Laurentiis per la sua cessione.

Così il Real Madrid si è lanciato su Pau Torres, ma il Villareal chiede molto per il suo cartellino: 40 milioni di euro. Il club di Florentino Perez ci sta riflettendo ma secondo i media spagnoli potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni, anche perché i blancos hanno fretta di chiudere le trattative per i difensori. Il Napoli per Pau Torres è tagliato fuori, nonostante ad inizio calciomercato si parlava di un interessamento concreto da parte del club azzurro. Al momento il mercato del Napoli è in standby, con tante idee sul tavolo ma con la necessità di monitorare al meglio, per spendere in maniera oculata i soldi a disposizione.

E’ chiaro che una cessione da parte del club azzurro porterebbe liquidità ed investimenti. Ora il club azzurro, come tutte le altre società, sta pensando a monitorare la situazione per spendere poi dopo aver riflettuto profondamentamente.