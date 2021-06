Kalidou Koulibaly che balla con i bambini del suo paese è un video che sta diventando virale sui social. Il difensore del Napoli balla con i bambini del suo paese, piedi scalzi e sorriso enorme stampato in faccia. I bambini che cantano e ballano insieme a Koulibaly, è forse questa l’essenza stessa della felicità. Lo si vede guardando gli occhi del difensore del Napoli e quello dei ragazzini che felici cantano insieme al difensore. Un gesto semplice, semplicissimo ma che riempi il cuore di gioia a tutti anche a chi guarda.

Il video di Koulibaly che balla con i bambini spopola sui social anche per questo. Perché è vero, autentico. Racconta di un uomo che non ha mai perso il contatto con le sue origini, che prova a fare del bene ogni volta che può, come quando ha donato indumenti ai fratelli senegalesi di Napoli. Ma quel video racconta anche la semplicità che c’è dietro un gesto sincero, la felicità che può innescare un semplice ballo fatto con il cuore, contornato dalla melodiosa voce di bambini che grazie a quei gesti riescono a sorridere. Insomma nel video di Koulibaly che balla c’è davvero tanto dell’essenza della vita ed è anche per questo che il difensore senegalese è entrato, di diritto, nel cuore dei napoletani. Al di là delle sue prestazioni sul rettangolo di gioco, i supporters azzurri sanno guardare oltre il calciatore e rispettano sempre prima l’uomo.