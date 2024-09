Tardelli svela: “Pelé fermò tutto quando vide Maradona in limousine. Ecco cosa accadde”

Il retroscena di Tardelli su Pelé e Maradona

Il campione del mondo, Marco Tardelli, ha raccontato un curioso aneddoto che dimostra la rivalità tra Pelé e Maradona, due dei più grandi giocatori della storia del calcio. Durante un evento, Pelé pretese che Maradona, arrivato in limousine, salisse sul pullman con gli altri giocatori, minacciando di non partecipare alla partita di esibizione se ciò non fosse accaduto.

“O sale sul pullman o io non vengo”

Tardelli ha spiegato che l’episodio accadde durante la festa d’addio di Michel Platini. Mentre il gruppo di vecchie glorie si trovava su un pullman, una limousine con dentro Diego Maradona si affiancò al veicolo.

“Pelé non sopportava Maradona, e quando lo vide in limousine fece fermare il pullman dicendo: ‘O sale anche lui, o io non vengo’.”

La situazione richiese l’intervento di Platini, che dovette negoziare con entrambi per risolvere la questione.

Il legame speciale tra Pelé e Maradona aldilà della rivalità



Nonostante l’episodio e la rivalità che per anni ha diviso brasiliani e argentini, la morte di Maradona nel 2020 mise fine a qualsiasi discordia. Pelé scrisse parole toccanti in ricordo del Pibe de Oro, rendendo omaggio al suo grande rivale e amico. “Eri un genio con la palla ai piedi, un mago. Ma per me sarai sempre un grande amico. Un giorno, in paradiso, giocheremo insieme e sarà la prima volta che alzo il pugno in trionfo senza celebrare un gol.”