Tacchinardi sbotta: “Juve, questo è vergognoso”

Alessio Tacchinardi commenta le penalizzazioni ai danni della Juve: “È vergognoso, voglio vedere le carte“.

L’ex giocatore della Juventus è intervenuto ai microfoni dell’Agi per commentare la decisione della corte federale che ha deciso di penalizzare la Juve di 15 punti. Una decisione arrivata dopo una lunga camera di consiglio, in cui i giudici hanno deciso di inasprire le richieste del procuratore Giuseppe Chiné.

Tacchinardi il commento alle penalizzazioni Juve

“E’ vergognoso quello che fanno fatto alla Juve, anche perché vorrei vedere che carte hanno in mano per dare una penalizzazione così. Anche le altre squadre fanno plusvalenze, è scandaloso, sarebbe almeno il caso di approfondire”, ha detto l’ex centrocampista, che poi ha concluso affermando che “la giustizia farà il suo lavoro, io conosco la famiglia Agnelli, molto seria e rispettosa che ha raggiunto dei traguardi importanti grazie a un duro lavoro“.

La Juventus ha annunciato il ricorso alla Collegio di garanzia del Coni. La cassazione del calcio avrà la possibilità di annullare confermare la sentenza, ma non ci sarà nessuna possibilità di ridurre la pena. Ma la Juve è implicata anche in altre vicende, come quella della Procura di Torino che è un altro filone di inchiesta.

Inoltre i bianconeri devono fare ancora i conti anche con la manovra stipendi delle annualità 19-20 e 20-21 che può portare ulteriori penalizzazioni alla Juve.