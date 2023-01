Sky: Salernitana-Napoli, Spalletti sorpresa in attacco. Nicola schiera uno Juventino

Il Derby Campano tra Salernitana e Napoli: le formazioni di Spalletti e Nicola e gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport.

Il Derby campano tra Salernitana e Napoli, valido per l’ultima giornata del girone d’andata del 2023, si giocherà alle ore 18:00 allo stadio Arechi di Salerno. Sky Sport offre gli aggiornamenti e le ultime notizie sulle formazioni delle due squadre.

Entrambi i tecnici hanno deciso di apportare alcuni cambi alle formazioni iniziali. Il mister del Napoli, Luciano Spalletti, dopo il passo falso contro la Cremonese agli Ottavi di Coppa Italia, vorrebbe schierare la formazione-tipo, utilizzando i migliori giocatori a sua disposizione. Tuttavia, non sono stati convocati Khvicha Kvaratskhelia, non al meglio dopo una sindrome influenzale, e Juan Jesus, fermo per un trauma contusivo subito in allenamento. Spalletti sta riflettendo su due ruoli in particolare: quello di mezzala e di esterno offensivo destro.

In porta ci sarà Alex Meret e in difesa rivedremo la linea composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui. A centrocampo, potrebbe esserci la sorpresa Tanguy Ndombele accanto a Stanislav Lobotka e Frank Anguissa o Piotr Zielinski. In attacco, spazio ad Eljif Elmas in luogo di Kvara, con Hirving Lozano che potrebbe essere preferito a Matteo Politano alle spalle di Victor Osimhen.

Per quanto riguarda la squadra di casa, la Salernitana, si pensava ad una difesa a quattro, ma l’allenatore Davide Nicola potrebbe partire con una linea a tre “camaleontica” e pronta a modificarsi a gara in corso. A centrocampo, il coach punterà sulla qualità e la freschezza del giovane Hans Nicolussi Caviglia, di proprietà della Juventus in prestito al club granata sino a giugno. In caso di 3-4-1-2, Tonny Vilhena agirà alle spalle di Boulaye Dia ed uno tra Federico Bonazzoli e Krzysztof Piątek.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-NAPOLI

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zie-linski; Lozano, Osimhen, Elmas.