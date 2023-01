“Juve penalizzata? Ho la mia opinione” Ancelotti sul caso plusvalenze

Ancelotti, ex allenatore della Juventus, rimane in silenzio sulla decisione della FIGC penalizzata di 15 punti in classifica.

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid e ex allenatore della Juventus, ha risposto in maniera diplomatica riguardo al caso delle plusvalenze che ha visto la Juventus penalizzata di 15 punti in classifica. Il club bianconero ha già annunciato di voler presentare ricorso contro questa decisione.

Ancelotti, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Non voglio commentare una cosa che è nei tribunali. Ho la mia opinione, ma non la dirò”. Il tecnico ha poi risposto alle domande riguardo alla prossima partita di campionato del Real Madrid contro l’Athletic Bilbao, sottolineando come la sua squadra debba evitare gli errori delle ultime partite e prepararsi per una sfida complicata.

Il caso delle plusvalenze, che ha visto la Juventus accusata di aver iscritto a bilancio 155 milioni di attivo da scambi totalmente fasulli, ha scatenato un dibattito in Italia riguardo alle sanzioni inflitte alla squadra e alla sua possibile retrocessione. Anche se Ancelotti non ha voluto esprimere la sua opinione, è probabile che, in qualità di ex allenatore della Juventus, abbia seguito con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.