Tensione alle stelle all’Arechi: Salernitana-Napoli, schierati elicotteri e 300 poliziotti

Derby Campano all’Arechi: tensione alle stelle per Salernitana e Napoli – 300 poliziotti e elicotteri in volo per evitare possibili tafferugli.

La città di Salerno si prepara ad accogliere uno dei match più attesi della stagione: il Derby Campano tra Salernitana e Napoli. Tuttavia, il maltempo che sta imperversando in zona potrebbe mettere a rischio la disputa del match. Le piogge incessanti degli ultimi giorni hanno infatti compromesso il terreno di gioco dello stadio Arechi, rendendo incerto il rimbalzo del pallone. Gli organizzatori stanno valutando la possibilità di rinviare la partita, anche se per il momento i cancelli dello stadio restano aperti e la partita è confermata.

In un clima di grande tensione, la Salernitana scenderà in campo per cercare di riscattarsi dopo la settimana turbolenta vissuta con l’esclusione e poi il richiamo in sella del proprio allenatore, Davide Nicola. La sconfitta contro la Cremonese, con un pesante 8-0, è ancora fresca nella mente dei granata e la voglia di rivalsa sarà alta.

Dall’altra parte, il Napoli di Luciano Spalletti cercherà di continuare la propria striscia positiva in campionato, dopo la vittoria contro il Crotone. Tuttavia, anche gli azzurri devono fare i conti con alcune assenze importanti, tra cui Khvicha Kvaratskhelia e Juan Jesus, entrambi non al meglio.

In previsione di possibili contestazioni accese da parte dei tifosi di casa in caso di un’altra sconfitta cocente, intorno allo stadio hanno preso posto circa 300 poliziotti, che sorveglieranno le zone antistanti dall’inizio del match fino alla fine. Inoltre, ci sono anche elicotteri in volo, che vigileranno dall’alto prima, durante e dopo la partita.

Nonostante le incertezze legate al maltempo, i tifosi attendono con ansia l’inizio di questo match tanto atteso, che promette emozioni e colpi di scena. La sfida tra Salernitana e Napoli si preannuncia infatti come una delle più accese e combattute della stagione, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per portare a casa la vittoria.