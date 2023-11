Supercoppa in Arabia, De Laurentiis resta contrario: ecco quando si gioca

A breve il sopralluogo per la Supercoppa italiana a Gedda, ma De Laurentiis è ancora contrario alla trasferta. Le possibili date delle gare.

Notizie calcio Napoli – Continuano i preparativi per lo svolgimento della prossima Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita. Ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis resta contrario alla trasferta per motivi di sicurezza.

La Lega Serie A effettuerà a breve un nuovo sopralluogo nella città saudita insieme ai dirigenti delle quattro squadre qualificate: Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli. L’obiettivo è definire gli ultimi dettagli organizzativi.

Ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, stando al Corriere dello Sport, è ancora freddo sulla scelta della sede e preoccupato per i rischi di una trasferta simile. La Supercoppa dovrebbe disputarsi dal 21 al 25 gennaio 2023 con la formula delle final four.

Il 21 la prima semifinale tra Fiorentina e Napoli, il 22 l’altra semifinale Lazio-Inter. Il 25 la finalissima per il trofeo, mentre le perdenti giocheranno un’amichevole e poi rientreranno subito in Italia.

Rimani aggiornato su tutte le news riguardanti il Napoli e le competizioni seguendo quotidianamente napolipiu.com. Notizie ed approfondimenti sulla squadra azzurra e il calendario della stagione.