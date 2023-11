Tifosi Salernitana: “Noi messi male, ma anche il Napoli non gioca un gran calcio. Arriverà quinto o sesto”

Tempi bui per la Salernitana con soli 4 punti in classifica. Dopo l’amara sconfitta contro il Napoli, i tifosi esprimono la loro frustrazione.

L’ultimo match contro il Napoli all’Arechi ha lasciato i tifosi della Salernitana scoraggiati. La squadra di Pippo Inzaghi fatica a trovare la sua strada, incapace di produrre un gioco convincente, e i sostenitori si mostrano ormai rassegnati. I commenti online riflettono il disappunto generale: “È imbarazzante vedere la squadra giocare in questo modo, indipendentemente dalla forza dell’avversario. Non abbiamo ottenuto risultati contro Frosinone e Cagliari, quindi come potevamo sperare di fare punti contro il Napoli? Contro il Sassuolo serve un cambiamento radicale, altrimenti rischiamo la Serie B”.

Non mancano le critiche anche nei confronti del Napoli: “Noi della Salernitana stiamo attraversando un momento difficile, ma il Napoli non sembra neanche una grande squadra: non ha mostrato un calcio brillante come l’anno scorso all’Arechi. Al massimo riusciranno a raggiungere il quinto o sesto posto”.

Alcuni tifosi puntano il dito anche contro la dirigenza: “Iervolino, De Sanctis, Milan, Fimmanò: tutti assenti ingiustificati. Il presidente avrà i soldi, ma il calcio è una questione di passione e competenza, bisogna saperne di più per gestire una squadra”. La situazione sembra essere giunta a un punto di svolta, con i tifosi che chiedono cambiamenti drastici per risollevare le sorti della squadra e recuperare la fiducia dei sostenitori.