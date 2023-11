Gol Raspadori in fuorigioco, Pistocchi: “Errore di Liberti, ma situazione inusuale e complicata. Vi spiego”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato l’errore del guardalinee Liberti sul gol di Raspadori in Salernitana-Napoli.

Nel corso delle accese polemiche che circondano il match Salernitana-Napoli e il presunto fuorigioco nel primo gol partenopeo, il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto su Twitter per gettare luce sulla situazione. Pistocchi ha commentato l’errore del guardalinee Liberti, che non ha segnalato il fuorigioco di Olivera nel momento in cui è iniziata l’azione che ha portato al gol di Raspadori.

Secondo Pistocchi, l’errore di valutazione di Liberti sarebbe stato causato dalla vicinanza di Di Lorenzo e Olivera sul terreno di gioco. Questa confusione tattica avrebbe indotto il guardalinee a commettere l’errore, non riuscendo a valutare correttamente la posizione di Olivera al momento dell’azione.

“Spiegare le motivazioni dell’errore dell’assistente Liberti in Salernitana-Napoli non è difficile: l’azione in esame è uno scambio ravvicinato tra Olivera/Di Lorenzo/Olivera, entrambi a circa 3mt di distanza dal collaboratore arbitrale (foto 1) Sul primo passaggio, Liberti si gira a sx ( ingrandimento foto 2) per cui sul secondo non ha la profondità visiva e perde la posizione irregolare di Olivera. Errore, ma situazione inusuale e complicata”.