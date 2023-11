Salernitana-Napoli 2-0, Di Lorenzo “Lotteremo per rivincere lo scudetto”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, esprime fiducia e determinazione per la lotta allo Scudetto dopo la vittoria nel derby con la Salernitana.

Notizie calcio Napoli – Nel post-partita del derby campano che ha visto il Napoli trionfare per 2-0 contro la Salernitana, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha condiviso con Dazn il suo spirito combattivo e la visione ottimistica per il futuro della squadra.

Un Derby Senza Sbavature

“Sapevamo che questa era una partita difficile,” ha ammesso Di Lorenzo, riconoscendo la tensione tipica di un derby. Nonostante qualche momento di pressione, il capitano ha sottolineato come la vittoria sia stata meritata, frutto di una prestazione solida e convincente.

Nessun Problema, Solo Ambizione

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare dopo alcune prestazioni altalenanti, Di Lorenzo ha chiarito che non ci sono mai stati problemi all’interno del gruppo. “Magari non stavamo rendendo secondo le nostre possibilità,” ha detto, ma la vittoria nel derby ha dimostrato che la squadra è pronta a lottare per obiettivi importanti.

L’Obiettivo è Chiaro: Lo Scudetto

Il difensore ha poi ribadito l’obiettivo principale del Napoli: la lotta per lo Scudetto. “Siamo lì per giocarcela fino alla fine,” ha affermato con convinzione, evidenziando la determinazione del Napoli a rimanere nei piani alti della classifica.

Crescita e Gestione

Parlando della crescita della squadra, Di Lorenzo ha messo in luce i miglioramenti nella gestione del gioco e l’intenzione di affrontare i prossimi impegni con l’obiettivo di vincere, soprattutto prima della sosta.

Vuoi seguire da vicino il cammino del Napoli verso il sogno Scudetto? Resta connesso su napolipiu.com per tutte le ultime notizie, interviste esclusive e approfondimenti tattici. Il tuo supporto è fondamentale: commenta, condividi e vivi ogni momento della stagione azzurra insieme a noi. Forza Napoli sempre!”