DAZN Rivoluziona la Serie A: Ecco Come Funzionerà il Nuovo Pacchetto “Try and Buy”

DAZN cambia le regole del gioco trasmettendo cinque partite di Serie A in chiaro ogni stagione a partire dal 2024/25. Scopri tutto sul nuovo pacchetto “Try and Buy”.

Notizie calcio Napoli – DAZN ha ottenuto i diritti televisivi per il campionato di Serie A per i prossimi cinque anni. In collaborazione con Sky, che trasmetterà tre partite per ogni giornata, DAZN ha deciso di lanciare questo nuovo pacchetto per ampliare la sua base di clienti. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha dichiarato al Sole 24 Ore che l’obiettivo è “promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati”.

Come Funziona “Try and Buy”

Il pacchetto “Try and Buy” permetterà ai tifosi di vedere un massimo di cinque partite in chiaro per stagione. Queste partite saranno trasmesse sul sito o sull’app di DAZN e saranno accessibili a tutti, senza la necessità di un abbonamento. È una novità assoluta per il calcio italiano, che fino ad ora non ha mai offerto questa opportunità.

L’Esperimento Spagnolo

Non è la prima volta che DAZN sperimenta con la trasmissione di partite in chiaro. In Spagna, la piattaforma ha già trasmesso alcune partite su TikTok per attirare un pubblico più giovane. Il match scelto per l’esperimento è stato Real Madrid-Barcellona, una delle partite più seguite della Liga.

Cosa Aspettarsi

Le modalità di trasmissione delle cinque partite in chiaro in Italia potrebbero differire da quelle adottate in Spagna. Tuttavia, una cosa è certa: la scelta delle partite sarà fatta dalla stessa piattaforma DAZN all’inizio del nuovo campionato.

