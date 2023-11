Ziliani: “L’Inter è il Napoli di un anno fa, ma il Palazzo è agitato”

L’Inter domina in Serie A come accadde al Napoli dello scorso anno, ma Paolo Ziliani lancia l’allarme arbitri.

Paolo Ziliani confronta l’Inter attuale con il Napoli di Spalletti, mettendo in luce le dinamiche arbitrali e la posizione della Juventus.

Ziliani: Inter al Comando, ma senza il Dominio del Napoli 2023

Paolo Ziliani, conosciuto per le sue analisi senza peli sulla lingua, ha condiviso le sue riflessioni sulla Serie A, posizionando l’Inter come la principale candidata al titolo. Tuttavia, a differenza del Napoli del 2023, che aveva creato un solco netto tra sé e le inseguitrici, Ziliani non prevede per l’Inter un vantaggio così marcato.

Il Milan Cerca Risposte

Il Milan, alle prese con una fase negativa, è alla ricerca di una svolta che possa riportarlo ai livelli dello scorso anno. Ziliani mette in evidenza le difficoltà attuali della squadra di Pioli, che dopo un derby disastroso e una campagna europea al di sotto delle aspettative, sembra lontana dalla forma scintillante della scorsa stagione.

Napoli: Un Cambio di Sceneggiatura

Il Napoli, che sotto la guida di Spalletti aveva dominato la scena, ora vive un periodo di transizione con Garcia. Ziliani critica la gestione dell’allenatore francese, sottolineando un gioco meno brillante e risultati non all’altezza delle aspettative, pur riconoscendo la forza del collettivo.

La Juventus e il “Palazzo”

Ziliani non esita a sollevare dubbi sull’influenza del “Palazzo“, ovvero le dinamiche arbitrali e istituzionali, che potrebbero favorire la Juventus.

“Dopo il vergognoso patteggiamento che ha consentito alla Juventus di ripresentarsi al via della Serie A come se le sue malefatte e i suoi illeciti, perpetrati negli anni, non fossero mai esistiti, è apparso chiaro fin da subito (Juventus-Bologna 1-1, seconda giornata, lo scandalo del rigore negato da Di Bello al Bologna già in vantaggio 1-0 e dell’espulsione non decretata sul conto di Iling) che il Palazzo, per “farsi perdonare” i 10 punti di penalizzazione inflitti a Madama nel campionato scorso, avrebbe fatto di tutto per tenerla in linea di galleggiamento (leggi: in corsa scudetto) nella stagione attuale, quella del dopo-inciucio.

Impresa non facile: un po’ perchè l’Inter sta veramente dando l’impressione di essere, per dirla alla Allegri, di un’altra categoria; e un po’ perchè a dispetto degli aiuti arbitrali, l’ultimo dei quali di una settimana fa in Juventus-Verona 1-0 con l’arbitro Feliciani che non espelle Gatti dopo mezzora per un pugno sferrato a Djuric e non concede un rigore al Verona per un plateale fallo di mano in area di Weah, la Juve di Allegri gioca così male che pensare di portarla a contendere il titolo all’Inter in queste condizioni sembra una follìa.

E però, il Palazzo è capace di tutto: e sarà curioso questa sera seguire Fiorentina-Juventus che il Sommo Pontefice Rocchi ha affidato alla direzione di Chiffi.

Daniele Chiffi, per chi non lo sapesse, è l’arbitro che in un Sassuolo-Juventus di qualche anno fa se ne restò a guardare Douglas Costa (lo seguì proprio mentre le cose succedevano), lì a un passo, dare prima una gomitata, poi una testata e infine sputare in faccia a Di Francesco senza battere ciglio; estrasse il rosso solo dopo che il VAR lo richiamò a bordo campo e glielo impose, considerato l’obbrobrio visto da tutti in mondovisione.

Chiffi è anche l’arbitro che in Inter-Juventus 0-1 del 23 marzo scorso convalidò il gol della vittoria di Kostic al termine di un’azione contrassegnata da svariati e plateali falli di mano prima di Rabiot e poi di Vlahovic. E mi fermo qui solo per amor di patria”.

Conclusione: Un Campionato Aperto ma Sotto Osservazione

Secondo Ziliani, l’Inter sembra avere la marcia in più per il titolo, ma il campionato resta aperto, con Napoli e Milan ancora in corsa. Il commentatore sportivo mette in guardia sui possibili interventi del “Palazzo” a favore della Juventus, lasciando intendere che il campionato potrebbe riservare ancora sorprese.