Gatti Scampa alla Prova TV: L’Arbitro: “Non era da rosso”

Il Giudice Sportivo della Serie A ha respinto la richiesta di prova TV per il pugno di Gatti, da Djuric. Fondamentale l’arbitro.

Il Giudice Sportivo della Lega di Serie A ha deciso: niente prova TV per Federico Gatti, difensore della Juventus, dopo il suo intervento su Milan Djuric del Verona. La decisione dell’arbitro sta facendo molto discutere.

Cosa Ha Deciso l’Arbitro e Perché Fa Discutere?

Era il minuto 29 della sfida tra Juventus e Verona quando Federico Gatti ha colpito Milan Djuric con un pugno che ha fatto molto discutere. L’attaccante del Verona è caduto a terra, ma l’arbitro Feliciani ha deciso di non estrarre alcun cartellino, nemmeno dopo aver consultato il VAR.

L’arbitro ha deciso di non ammonire Gatti, una scelta che ha sollevato un vespaio di polemiche.

Il Verona ha subito protestato, chiedendo una prova TV per valutare l’episodio. Tuttavia, il Giudice Sportivo ha respinto la richiesta, sostenendo che l’arbitro aveva già valutato la situazione in campo. “Il comportamento di Gatti non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS“, ha dichiarato il Giudice Sportivo, “quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara”.

La decisione ha scatenato un’ondata di polemiche. In un’epoca in cui la tecnologia offre angolazioni multiple per ogni episodio di gioco, la scelta di non utilizzare la prova TV solleva interrogativi. È davvero possibile che un arbitro possa avere una visione così chiara da non necessitare di ulteriori verifiche? E se sì, perché esiste il VAR?

La domanda che tutti si pongono ora è: la giustizia sportiva è davvero “giusta”? O è influenzata da altri fattori, come la reputazione della squadra o del giocatore in questione? Una cosa è certa: questa decisione farà discutere per molto tempo, e potrebbe avere ripercussioni ben oltre la singola partita.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!