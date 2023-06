Castel Volturno, summit di mercato: due le priorità del Napoli

Riunione di mercato a Castel Volturno con la presenza del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il tecnico Rudi Garcia e lo staff.

Nella giornata odierna il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha fatto una full immersion nel territorio napoletano prima di partire per le vacanze estive con l’obiettivo di familiarizzare con le strutture in cui lavorerà al ritorno dal ritiro estivo, previsto per metà agosto. Non solo. Si è parlato anche di mercato, con particolare attenzione a due priorità: trovare un degno sostituto di Kim Min-Jae e trovare una soluzione ad una possibile partenza di Victor Osimhen.

Maggiori novità arrivano direttamente dal giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Oggi riunione di mercato a Castel Volturno, presenti il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico Garcia, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e gli uomini dello scouting Micheli e Mantovani. Due al momento le priorità: sostituire Kim, destinato al Bayern Monaco, e non farsi trovare impreparati dovesse andare via Osimhen a causa di un’offerta importante da 120-130 milioni più bonus. Ci sono dei club, anche se pochi, capaci di garantire questa cifra: Manchester United, PSG e anche Chelsea”.

Ci sono state anche diverse telefonate riguardanti le trattative di mercato del Napoli. Diversi nomi sono emersi come possibili obiettivi del club partenopeo. Tra di essi spiccano Kevin Danso per il reparto difensivo, Gabri Veiga per il centrocampo e Jonathan David, attaccante del Lille. Di seguito le parole di Ugolini:

“Danso potrebbe essere un profilo giusto: difensore molto strutturato del Lens, un pochino più lento di Kim, ma ha più qualità nelle giocate. Può agire sia a destra che a sinistra e fare anche il terzino. Potrebbe essere una giusta alternativa al sudcoreano, che si è dimostrato un crack. Per l’eventuale dopo Osimhen, il nome è David delle Lille, una punta per caratteristiche diversa dal nigeriano, alto 1.75. Rapido e forte in area di rigore, può giocare da esterno e da prima punta. Il Napoli perderebbe centimetri, ma è un giocatore importante che ha tante richieste, per acquistarlo servirebbero dai 45 ai 60 milioni”.

Ugolini ha poi concluso: “Da valutare le scadenze di Lozano e Zielinski. Sul polacco va detto che sarebbe disposto anche ad un adeguamento verso il basso dello stipendio, mentre il messicano aspetta un’offerta importante dall’estero e potrebbe partire. Ma bisogna capire la richiesta del Napoli”.