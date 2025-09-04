4 Settembre 2025

Stavolta è finita per sempre: Edoardo Bove si ritira dal calcio | I medici spengono le speranze

Lorenzo Gulotta 4 Settembre 2025
bove-lapresse-napolipiu.com

Edoardo Bove è pronto a ritirarsi dal calcio giocato. I medici hanno già spento qualsiasi speranza: è finita per lui.

Edoardo Bove, centrocampista classe 2002, ha vissuto un momento drammatico nella scorsa stagione quando, durante Fiorentina-Inter, fu colpito da un malore con arresto cardiaco. L’episodio costrinse i medici a intervenire con l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo. Da allora, la sua carriera si è fermata bruscamente, aprendo interrogativi sul suo futuro sportivo.

Nelle ultime settimane le visite mediche a cui è stato sottoposto hanno dato segnali incoraggianti anche se il ritorno dal campo sembra ancora lontano se non definitivo. Gli accertamenti hanno infatti registrato esiti negativi, un passo fondamentale verso un possibile ritorno all’attività agonistica. Rimane soltanto un ultimo esame da affrontare, decisivo per avere il via libera definitivo e bisogna capire come si evolverà la questione.

La faccenda principale riguarda il campionato in cui Bove potrà tornare a giocare. In Italia, con la presenza del defibrillatore, esistono vincoli normativi che hanno già impedito ad altri giocatori di proseguire in Serie A. All’estero, invece, la regolamentazione è più permissiva: emblematico è il caso di Christian Eriksen, oggi protagonista al Manchester United.

Il suo futuro, in Italia così come la permanenza nel calcio, è ancora del tutto da definire e altamente incerto visto quanto accaduto. La scelta dipenderà dalle valutazioni mediche e dai cavilli burocratici legati all’idoneità sportiva. La volontà del calciatore è chiara: tornare a fare ciò che ama.

Le difficoltà

Sky Sport ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, alcune interpretazioni della normativa potrebbero consentire al centrocampista di giocare ancora in Italia. Questo spiraglio riaccenderebbe le speranze di vederlo calcare nuovamente i campi di Serie A. 

Allo stesso tempo, non mancano le ipotesi internazionali. Diverse squadre estere avrebbero già mostrato interesse, pronte ad accogliere un talento che non si è mai arreso. La possibilità di ripartire in un nuovo campionato potrebbe rappresentare un’occasione per ricominciare senza pressioni.

Viaggio all’estero

Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Bove sembrava orientato verso la Bundesliga. Nessuna Premier League per il centrocampista, ma un’opportunità in Germania che profumava di rinascita. Dopo mesi difficili, il ragazzo aveva ritrovato entusiasmo e fiducia grazie al parere positivo dei medici. Il trasferimento appariva come una tappa ideale per rilanciarsi.

Eppure, alla fine, questa prospettiva non si è concretizzata. Nonostante le voci insistenti, l’approdo in Germania non si è realizzato e il futuro di Bove resta incerto. Possibile che qualcosa sia andato storto e che, nonostante i progressi, la strada verso il ritorno in campo si riveli più complicata del previsto?

