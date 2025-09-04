Sei appena arrivato, ma non mi servi: Conte ha già bocciato un nuovo acquisto | Il campo lo vede col binocolo
Antonio Conte ha sin da subito messo le cose in chiaro e il giocatore troverà spazio raramente nonostante sia appena arrivato.
Antonio Conte dopo lo scudetto vinto lo scorso anno con il sudore e seguito di un’estenuante battaglia con l’Inter, ha deciso di imporre sin da subito il proprio pensiero. Anche per questa stagione vuole il meglio per sé e per il suo Napoli. Non a caso il mercato estivo è stato mirato. Uno degli acquisti, però, è stato già bocciato.
Il Napoli ha vissuto un’estate di mercato intensa, caratterizzata da investimenti mirati e dall’arrivo di giocatori di grande esperienza internazionale. La dirigenza ha voluto dare un segnale forte, puntando su profili in grado di alzare subito il livello della rosa. L’obiettivo principale è stato quello di consegnare ad Antonio Conte una squadra completa e pronta a sostenere le tante sfide stagionali.
Il colpo più eclatante è stato l’ingaggio di Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Manchester City. La sua presenza garantisce qualità tecnica, leadership e una mentalità vincente da trasmettere a tutto lo spogliatoio. A lui si è aggiunto il ritorno di Eljif Elmas, rientrato con una formula in prestito con diritto di riscatto. Due operazioni che hanno rafforzato il centrocampo sia sul piano tecnico che caratteriale.
Sul fronte offensivo, il club ha deciso di puntare su giovani di grande prospettiva e su giocatori già pronti a incidere. L’arrivo di Rasmus Hojlund, in prestito con obbligo di riscatto, rappresenta una scommessa importante per il presente e per il futuro. Accanto a lui, sono stati ingaggiati anche Lorenzo Lucca, Noa Lang e Miguel Gutiérrez, rinforzi capaci di portare freschezza, velocità e nuove soluzioni tattiche sulle corsie esterne.
Il mercato estivo
Per quanto riguarda la difesa, l’acquisto principale è stato Sam Beukema, pagato circa 31 milioni di euro. Considerato uno dei centrali più affidabili in circolazione, porterà solidità e senso della posizione. Con il suo innesto, il reparto arretrato potrà contare su maggiore compattezza e flessibilità nelle rotazioni.
Infine, il club ha mosso passi decisi anche sul fronte portieri. Vanja Milinković-Savić è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, portando con sé fisicità ed esperienza maturata in Serie A. Il suo arrivo completa un reparto che necessitava di sicurezza e personalità tra i pali. Ma adesso un nuovo arrivo è già in discussione.
La lista
Conte ha dovuto presentare la lista Champions fase a gironi e in questa non compare, tra gli altri, il nome di Luca Marianucci, giovane difensore inserito quest’estate in rosa dopo l’arrivo dall’Empoli per 9 milioni. La scelta di escluderlo evidenzia come la società, almeno per il momento, preferisca puntare su giocatori più esperti e pronti per affrontare un torneo di altissimo livello.
Nonostante ciò, il ragazzo resta parte integrante del progetto tecnico. Per Marianucci l’esclusione non rappresenta una bocciatura definitiva, ma piuttosto un passaggio naturale nel percorso di crescita. Antonio Conte potrà comunque contare su di lui in campionato e in Coppa Italia, competizioni utili per accumulare minuti ed esperienza.