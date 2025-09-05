Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione in attacco: 130 milioni per gol, fantasia e nuove certezze”

5 Settembre 2025

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il mercato del Napoli ha avuto un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco, il reparto che nella scorsa stagione aveva mostrato più limiti nonostante lo scudetto. La squadra di Conte, che ha vinto con la miglior difesa d’Europa ma soltanto con il sesto attacco della Serie A, ha deciso di investire in estro, dribbling e gol per garantire maggiore pericolosità offensiva.

Secondo l’analisi di Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ultimo mercato ha portato in azzurro Noa Lang, Lorenzo Lucca, Rasmus Hojlund, Elif Elmas e persino un colpo a effetto come Kevin De Bruyne. In totale, più della metà delle operazioni – il 55,5% – ha riguardato giocatori con caratteristiche offensive. Al pacchetto si aggiunge anche Miguel Gutierrez, esterno sinistro che garantisce copertura ma anche spinta e assist, quasi assimilabile a un innesto d’attacco.

Le cifre confermano l’impegno del club: 35 milioni per Lucca, 50 per Hojlund (in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions), 25 per Lang, 2 per Elmas con diritto di riscatto fissato a 17, più il bonus per l’arrivo di De Bruyne. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’investimento garantito ammonta a 68 milioni, ma con l’eventuale riscatto di Hojlund e i 18 milioni per Gutierrez il totale sfiorerebbe i 130 milioni.

Il focus, spiega ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, è sui due centravanti: Lucca dovrà confermare i 12 gol messi a segno in Serie A con l’Udinese, mentre Hojlund riparte dai 10 gol di una stagione complicata al Manchester United. L’attesa è grande anche per Lang, miglior dribblatore e crossatore dell’Eredivisie con 14 gol al Psv, che al Napoli finora ha collezionato soltanto 17 minuti in due gare.

Insomma, il Napoli di Conte riparte con un attacco rivoluzionato: equilibrio e solidità difensiva restano le basi, ma la nuova scommessa è trasformare gli investimenti in gol e spettacolo.

