5 Settembre 2025

Repubblica: “De Bruyne, fascia tolta in Belgio: Garcia lo declassa. Napoli pronto a dargli la rivincita”

redazione 5 Settembre 2025
Repubblica: “De Bruyne, fascia tolta in Belgio: Garcia lo declassa. Napoli pronto a dargli la rivincita”

de bruyne-lapresse-napolipiu.com

Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il Belgio ha tolto la fascia di capitano a Kevin De Bruyne. Una decisione presa dal nuovo ct Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, che ha scelto Youri Tielemans come nuovo leader dello spogliatoio. «C’è stata unanimità fra staff e squadra – ha spiegato Garcia –. Tielemans è il collegamento giusto tra la generazione d’oro e i giovani che stanno emergendo. Questo non significa che Kevin e gli altri senatori siano meno importanti».

Il colpo per De Bruyne è stato duro da digerire. Dopo tre anni di indiscussa leadership, il centrocampista si è visto relegato a un ruolo meno centrale proprio mentre il Belgio apriva un nuovo ciclo, complice anche l’assenza di Lukaku. «Nella sfida contro il Liechtenstein – sottolinea Azzi su Repubblica Napoli – è iniziato il nuovo corso, con KDB costretto a incassare un colpo basso che lo ha reso simbolicamente una bandiera a mezz’asta».

Garcia non è nuovo a scelte divisive. In passato, appena arrivato a Napoli, aveva provato a mettere in discussione la fascia di Giovanni Di Lorenzo e presto era entrato in conflitto con Osimhen e Kvaratskhelia, puniti con sostituzioni considerate punitive. «Fu in quel periodo – ricorda Marco Azzi su la Repubblica Napoli – che iniziò il gelo tra Osimhen e il club azzurro».

Per De Bruyne, però, la stagione con il Napoli può trasformarsi in un’occasione di riscatto. Dopo il mancato rinnovo col Manchester City, a 34 anni ha una motivazione in più per dimostrare di poter ancora incidere in Serie A, in Champions League e anche in nazionale, nonostante il declassamento.

Intanto, un’altra scelta significativa riguarda Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, acquistato dal Torino, ha detto no alla convocazione della sua nazionale per restare a Castel Volturno e accelerare l’inserimento sotto gli ordini di Conte. «Non ha ancora esordito – scrive Azzi su Repubblica Napoli – ma sa che presto arriverà il suo momento, forse già a Firenze in campionato o a Manchester contro il City».

Sul fronte Nazionali, restano protagonisti anche i due azzurri Di Lorenzo e Politano, titolari nell’Italia di Gattuso contro l’Estonia a Bergamo. Un incrocio curioso: un ex tecnico del Napoli ritrova due dei simboli attuali del club.

Altro

NAPOLI-ABBRACCIO-ESULTANZA-LUKAKU(1)(1)

Gazzetta dello Sport: “Lukaku punta a rientrare a novembre”

redazione 4 Settembre 2025
7543aa3c3f

Hojlund: «Napoli la squadra migliore d’Italia darò tutto per vincere»

redazione 4 Settembre 2025
Anguissa

Gazzetta dello Sport: “Anguissa, rinnovo in arrivo”

redazione 3 Settembre 2025
koulibaly chelsea

Koulibaly: «Restituire al Senegal ciò che ho ricevuto. Napoli avrà ancora un grande futuro»

redazione 3 Settembre 2025
Aurelio De Laurentiis - fonte LaPresse -Napolipiu

Repubblica: “Napoli, prima pietra per il centro sportivo. Adesso lo stadio”

redazione 2 Settembre 2025
De Laurentiis

Corriere dello Sport: “Il nuovo centro sportivo a Succivo”

redazione 2 Settembre 2025

Ultimissime

de bruyne-lapresse-napolipiu.com

Repubblica: “De Bruyne, fascia tolta in Belgio: Garcia lo declassa. Napoli pronto a dargli la rivincita”

redazione 5 Settembre 2025
manna-debruyne-lapresse-napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione in attacco: 130 milioni per gol, fantasia e nuove certezze”

redazione 5 Settembre 2025
Conte

Sei appena arrivato, ma non mi servi: Conte ha già bocciato un nuovo acquisto | Il campo lo vede col binocolo

Lorenzo Gulotta 4 Settembre 2025
bove-lapresse-napolipiu.com (1)

Stavolta è finita per sempre: Edoardo Bove si ritira dal calcio | I medici spengono le speranze

Lorenzo Gulotta 4 Settembre 2025
Ten Hag

Nuovo allenatore Bayer Leverkusen: preso un italiano | Fissata la data di presentazione

Marco Fanfani 4 Settembre 2025